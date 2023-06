Jaciara Dias faz revelação: «Alguns médicos disseram-me que eu tinha perdido o nariz»

Jaciara Dias já está em casa depois de ter estado internada num hospital em «estado péssimo de saúde», devido a uma infeção bacteriana. A ex-concorrente do Big Brother Famosos recorreu às redes sociais para falar desse momento delicado que viveu.

Nas stories da sua página de Instagram, Jaciara Dias falou da fé que sente e de como isso a ajudou a ultrapassar este momento mais difícil: «O médico dos médicos curou-me», sublinhou referindo-se a Jesus Cristo. «Alguns médicos disseram-me que eu tinha perdido o nariz e teria que fazer outra cirurgia», acrescentou adiantando que recusou sempre pela fé que tinha.

Recorde-se que a ex-concorrente do Big Brother encontrava-se a lutar contra uma infeção bacteriana num hospital de São Paulo. Na segunda-feira regressou a casa e atualizou o seu estado de saúde, agradecendo também todo o apoio recebido.

«Não existem palavras suficientes para expressar a minha gratidão a Deus e a todos os que estiveram ao meu lado durante essa jornada desafiadora. Hoje, estou a regressar para casa. Sinto uma imensa paz e a certeza de que fui abençoada. Cada dia é um presente valioso e aprendi a valorizar cada momento, cada respiração», declarou.

«Agradeço aos médicos, enfermeiros e toda a equipa do hospital que cuidou de mim com dedicação e profissionalismo. E, é claro, agradeço a cada um de vocês, meus queridos seguidores, pelas palavras de encorajamento e apoio que recebi», acrescentou. «Seguirei em frente com ainda mais fé e determinação, pronta para abraçar a vida com gratidão e alegria», rematou.