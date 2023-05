Jaciara Dias internada «em estado péssimo de saúde»

Jaciara Dias está internada num hospital em São Paulo, no Brasil, devido a uma infeção bacteriana e o seu estado de saúde é grave, de acordo com uma publicação da sua assessoria.

Na sua página de Instagram, a assessoria de Jaciara Dias partilhou um comunicado no qual se insurge contra umas acusações de que a ex-concorrente do «Big Brother» foi alvo, acabando por dar também detalhes sobre o seu estado de saúde.

«A Jaciara Dias está a sofrer de intolerância religiosa e uso indevido da sua imagem por uma página no Instagram. Eles a fazer pouco da fé cristã dela, ao dizerem que o batismo é uma aberração. Denunciem!», lê-se na nota em questão.

A publicação continua: «O Código Penal é claro a respeito de intolerância religiosa e o Código Civil sobre o uso indevido de imagem. Jaciara é cristã há mais de 8 anos e reside em São Paulo. A alegação de que ela é indígena e que foi forçada por cristãos a se batizar na Amazônia é falsa».

«A Jaciara está internada há dias por infeção bacteriana, num estado péssimo de saúde e ainda estão a fazer isto com ela, com a fé dela e com a imagem dela. Tomaremos as medidas judiciais cabíveis», lê-se ainda.

Há cerca de uma semana, Jaciara partilhou com os seguidores que se encontrava hospitalizada: «Como já sabem eu realizei uma cirurgia ao meu nariz no início do ano, e um mês depois tive um processo inflamatório. Uma bactéria decidiu entrar no meu corpo e me ensinar uma lição valiosa. Passei 3 meses medicada e me cuidando», contou.

«Dia 7 de maio, junto com o meu infectologista Guilherme Furtado, decidimos o internamento para começar um tratamento e descartar a possibilidade de ter que operar novamente meu nariz, e para termos a certeza de que iríamos combater a infecção de forma definitiva», acrescentou.

A ex-concorrente rematou: «E aí começou esta minha jornada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Têm sido dias complicados, mas sempre acredito que tudo tem um propósito».