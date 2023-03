A história de «gata borralheira» de Jandira Dias: «Com 9 anos, levantava-me às 5h, arrumava o quintal e ia vender para o mercado»

Jandira Dias: «Eu sou muito espontânea, a minha boca não me obedece»

Jandira Dias: «Se você me provocar, vai ver o diabo a assar sardinhas»

Jandira Dias foi convidada do programa «Goucha» da TVI e partilhou a sua impressionante história de vida, que piorou quando a ex-concorrente foi viver para casa de uma irmã, aos 9 anos

«Fiquei um ano sem estudar, ela não me pôs na escola. Não fui bem tratada, foi péssimo. Não consigo falar dela sem chorar, marcou-me muito a vida pelo lado negativo», contou.

A ex-concorrente que acabou por desistir d'O Triângulo, acrescentou: «Cheguei lá e as coisas ainda estavam boas, pensei que estava tudo bem. Mas depois ela acordava-me para varrer o quintal e as filhas iam para a escola. Eu não tinha nem sequer documentação».

«Ela disse: ‘tu não podes estudar porque não tem uma escola aqui’, depois o sobrinho do meu cunhado arranjou uma escola, mas ela me pôs-me a estudar apenas à noite, das 18h quase às 22h. Chegava muito tarde porque ia e vinha a pé», recordou Jandira.

A ex-concorrente continuou: «Os filhos dela andavam num colégio de dia e eu numa escola pública à noite. Era uma espécie de gata borralheira. Trabalhava de dia, levantava-me às 5h da manhã, arrumava o quintal e ia para o mercado vender o negócio dela: construções de casa».