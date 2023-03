Jandira Dias foi cruelmente maltratada pela irmã: «Dormi no quintal à chuva, ao pé dos cães (…) Ela dizia que eu roubava, batia-me»

Jandira Dias: «Eu sou muito espontânea, a minha boca não me obedece»

Domingos Terra sobre Jandira Dias: «Era a única concorrente que via na final»

Jandira Dias foi convidada do programa «Goucha» da TVI e partilhou a sua impressionante história de vida, que piorou quando a ex-concorrente foi viver para casa de uma irmã, aos 9 anos.

A ex-concorrente, que desistiu recentemente d'O Triângulo, contou que andava na escola à noite e de dia trabalhava no mercado no negócio da irmã.

«Ia a pé para o mercado sozinha, cerca de 35 km e depois para a escola também. Se eu tirasse dinheiro para comer ela ralhava comigo e quem me dava comida eram as senhoras que estavam lá e sentiam pena de mim», acrescentou.

Jandira Dias continuou: «Chegava a casa muito tarde (da escola), uma vez estava a chover muito, eu não tinha telefone. Encontrei o portão fechado e eu tinha que pular o muro para poder dormir no quintal. Estava trancado, eu bati, bati, ignoraram-me e eu dormi no quintal ao pé dos cães».

«Eu apresentava as contas e ela dizia que eu roubava. Ela batia-me, se o filho tirava alguma coisa ela ralhava era comigo e batia-me a mim, não a ele. Nem amor, nem ódio, prefiro não sentir nada», disse Jandira.