Jandira Dias recorda infância em «bairro marginal»: «Assaltos, lutas, tiros, eu assisti a tudo e tive medo»

Entrevista exclusiva com Jandira Dias: «Entrei com o objetivo de ajudar a minha família e foi isso que me tirou de lá»

Jandira Dias foi convidada do programa «Goucha» da TVI e partilhou a sua impressionante história de vida: «Não foi fácil. Nasci em Angola, num bairro totalmente polémico, onde residem muitos marginais (roubo, assaltos, lutas, tiro). E eu assisti a tudo, tive medo e foi aí que eu aprendi com a vida», contou.

A ex-concorrente, que desistiu no domingo d'O Triângulo, contou ainda: «Quando eu tinha 9 anos fui para casa de um irmão da parte do pai, mas a mulher dele havia falecido e eu e os meus irmãos fomos para a casa da minha irmã da parte do pai».

«Fomos para um bairro melhor, ela recebeu-me aparentemente bem. Depois o meu irmão tirou os filhos dele de lá e eu fiquei sozinha», acrescentou.

A expectativa era alta, quando Jandira se mudou para lá: «Cheguei toda feliz porque tinha boas condições, alimentação boa com pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. No meu pai não tinha tudo isso».