Vida de Jandira marcada pela morte do pai e do irmão: «Fiquei em choque, sem reação (…) até hoje não consigo entender»

Jandira Dias foi convidada do programa «Goucha» da TVI e partilhou a sua impressionante história de vida, recordando duas mortes que a marcaram muito.

«Vivi com a minha irmã até aos 12, 13 anos. Depois fui viver com o meu pai, foi o dia mais feliz da minha vida. Quando cheguei lá ele tinha um quarto preparado para mim, foi comprar um colchão para mim e dava-me o pequeno-almoço na cama. Senti-me amada», contou a ex-concorrente, que desistiu recentemente d'O Triângulo.

Mas a felicidade durou pouco: «A vida foi tão injusta e ele morreu um mês depois de eu estar com ele. Estava no mercado, fui fazer compras para o pequeno-almoço e uma vizinha foi a correr chamar-me a dizer que ele tinha caído e batido com a cabeça no chão», contou.

«Saí desesperadamente para a rua, consegui apanhar um táxi que me levou para o hospital. Estava a pensar que ele estava a ser socorrido mas só lhe puseram uma algália. Esteve sem assistência porque não tinham medicamentos, teve que ir para outro mas não tinham ambulâncias», revelou.

O desespero de Jandira não ficou por aqui: «Liguei a pedir ajuda aos meus irmãos ninguém chegou. Ele foi para outro hospital, mas não foi cuidado. Horas depois deram-me a notícia que o meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Eu fiquei em choque, não tinha reação».

«Os meus irmãos (da parte do pai) ocuparam a casa, levaram tudo. Eu fiquei com a minha mãe, numa casa alugada», revelou Jandira Dias, contando depois um outro episódio que a marcou bastante: a morte de um dos irmãos.

Jandira revelou que notaram que ele estava «torto» no dia do funeral do pai. «Foram ao hospital puseram gesso e não melhorou, foi piorando e ficou quase um ano doente. Ficou corcunda».

«Até hoje não consigo entender, eu entrei para o quarto e vi ele (como se estivesse) morto e eu fiquei em pé a olhar para ele. De repente, ele abre os olhos e fica a olhar para mim a dizer que está tudo bem. Mais tarde ligam-me a dizer que ele morreu», contou.