Jandira Dias arrasa Isa Oliveira: «Estás a pedir desculpas porque passou…foi ofensivo, foi feio»

Jandira Dias ficou perturbada ao ver imagens de Isa Oliveira em que esta a chama de «rata» e «monte de esterco» e confrontou a colega durante a gala, em direto. «Gostaria de saber porque eu sou rata e o que é que em mim identifica como ser uma rata?». Isa Oliveira responde a Jandira a pedir desculpas e afirma: «Eu estava chateada, fui desabafar e disse coisas que não queria. Entendes».

Jandira responde: «não, não entendo». Isa argumenta: «Quando eu estou de cabeça quente eu sou assim… por isso é que te estou a pedir desculpas».

Contudo, Jandira Dias é implacável: «Tu estás a pedir desculpas porque passou e falaram aqui presencialmente, e para todo o mundo, um erro que tu cometeste. Tu não refletiste. Já aconteceu há dois dias. Em nenhum momento paraste e refletiste que as palavas que tu usaste para mim foi ofensivo, foi feio. Não chegaste e vieste pedir desculpas. Só me vens pedir desculpas agora. Eu também fiquei chateada contigo naquele exato momento. Estávamos a ter um choque, mas em nenhum momento eu fiquei num canto e a falar com pessoas que me identifico mal de ti. Não entendo».