O abraço reconfortante de Goucha a Jandira Dias, que está a emocionar Portugal. Veja aqui!

Após relato de infância traumatizante, Goucha conforta Jandira Dias com abraço emocionante

Jandira Dias foi convidada do programa «Goucha» da TVI e partilhou a sua impressionante história de vida, que não deixou o apresentador, nem ninguém, indiferente.

Ao recordar a sua dura infância, a ex-concorrente, que desistiu no domingo d'O Triângulo, não conteve a emoção, desabando em lágrimas, ao dizer que «não tinha roupa nem calçado para ir para a escola», e que «tinha apenas um calçado que remendava com um fio».

Perante estas declarações e o estado emotivo de Jandira Dias, Manuel Luís Goucha não aguentou e levantou-se, reconfortando a ex-concorrente com um abraço que está a emocionar Portugal. Veja o vídeo do momento em cima.