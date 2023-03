Marido de Jandira: «Pensam que ela está comigo pelo dinheiro e eu com ela por ser nova»

Jandira sobre Dala: «Ele dorme a sonhar com a Jandira, acorda a pensar na Jandira, eu sou o centro das atenções»

Marido Jandira: «O Dala é o tipíco homem angolano. Têm dinheiro e poder, exercem pressão sobre as mulheres»

Jorge Dias esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sobre a sua esposa, Jandira Dias, uma das mais mediáticas concorrentes d’O Triângulo desde o primeiro dia.

Com uma diferença de mais de 20 anos entre o casal, Jorge admite que os olhares e julgamento são reais, mas mais em Portugal que em Angola: «Pensam que ela está comigo pelo dinheiro e eu com ela por ser nova».

«Eu ganhava muito bem, depois deixei de ganhar. Ela continuou ao meu lado», explicou ainda Jorge. O marido da concorrente deixou ainda claras as principais razões que a levaram a participar no programa: ajudar a mãe de Jandira a ter melhores condições de vida, abrir um centro de estética e ainda ajudar o marido a cuidar dos seus problemas de dentes.

Em relação às discussões de que Jandira tem sido protagonista, Jorge afirma que a sua esposa está a ser exatamente como é no exterior. Quanto à rivalidade com Ângelo Dala, Jorge disse: «O Dala é o tipíco homem angolano. Têm dinheiro e poder, exercem pressão sobre as mulheres».

