Jandira Dias no centro da discussão desta tarde. Saiba aqui tudo o que aconteceu!

Ângelo sobre Jandira: «Quem fala mal de mim na minha cara com coisas que não existem, esquece, ficou marcada»

Esta tarde o grupo teve uma atividade em que lhe foi proposto decidir quem é que na visão de cada um, esconde opinião, no fundo quem é que esconde o que pensa. Foram várias as pessoas que mencionaram o nome de Tamara Dias, nomeadamente Tiago Feliciano, com quem a concorrente teve uma quezília.

«Não necessariamente todo o mundo tem que enxergar o que eu enxergo. Se eu vir que ele não está a fazer boa coisa, outros podem ver que ele está a fazer algo extraordinário. Cada pessoa enxerga como quer e como os olhos lhe mostram», começou por referir Tamara em resposta a Tiago Feliciano.

A concorrente acrescentou: «Ele chegou e perguntou se eu tinha ficado chateada por ele ter dito que queria fazer a prova ontem, e eu disse que não (...) Eu não sei se ele ficou chateado porque eu fui e ganhei a prova, ou se ficou chateado porque fui eu que fui».

«Ficar chateado por ganharmos uma prova? Eu acho absurdo», ripostou Tiago. «Eu falei sobre o facto de ser desnecessário fazeres aquele drama todo. O grupo é que tem decidir, o grupo decidiu tu foste, ganhaste, perfeito. Falei contigo porque não gostei da atitude, para a próxima vez não deves repetir. Se queres participar não tens que fazer um escândalo», reiterou Tiago.

Jandira não concordou e manifestou-se: «Estás a ser um autentico mentiroso, porque eu não falei com esse tom de voz, nem com esse tom de deboche e ironia. Eu disse simplesmente 'se o Tiago quer ir eu deixo ir e já não quero ir'. O nosso tom de voz muda tudo».

Logo de seguida, foi Tamara Rocha que criticou Jandira Dias: «Eu quando tenho alguma coisa para dizer digo na cara e tu guardas muito a tua opinião. Pessoalmente, eu acho que tu estás a jogar muito e aproveitas estas coisinhas todas para chegares a estas cadeiras quentes e mandares tudo para fora».

«E eu não era capaz de fazer isso, acho que é jogo sujo. Se tinhas algum problema com o Tiago não tinhas de esperar», sublinhou Tamara. «Mas eu não tive problema com o Tiago, eu não vim aqui para falar mal do Tiago. Ele é que chegou e falou comigo, eu simplesmente não falei nada», respondeu Jandira.

«Eu só achei desnecessário a conversa que ele veio ter comigo sobre a prova de ontem. Por isso acho que me compreendeste mesmo mal», acrescentou. «Eu não posso agradar a todo o mundo é impossível. No máximo vou agradar a umas 4, 5 pessoas. Para mim é-me indiferente se ela gosta ou não de mim», disse ainda Jandira.

Tamara respondeu e o ambiente azedou, com a discussão a subir de tom: «Mais uma vez só mostrou o jogo que está a fazer, está-se a fazer de vítima. É isto que não gosto. Estás-te a rir? Não me chamas filha, o meu nome é Tamara. Se queres respeito tens que respeitar os outros», disse exaltada.

Ângelo Dala também mencionou o nome de Jandira: «É um tipo de pessoa que tem duas maneiras de ser. Disse que eu sou desumano por fazer algo que ela queria fazer-me a mim», sublinhou.

«Ela tentou falar comigo, mas quem fala mal de mim na minha cara por coisas que não existem, para mim esquece, ficou marcada. Vejo na forma como ela fala com as pessoas, o sorriso, acho que está a representar e nós estamos na vida real», rematou.