Rui Figueiredo e Jéssica Antunes solidários na hora de fazer as compras de Natal

Lembra-se como tudo começou entre Rui Pedro e Jéssica Antunes no Big Brother - Revolução? Recorde os primeiros momentos do casal na casa!

Jéssica Antunes, ex-concorrente do «Big Brother», declarou-se a uma pessoa especial para si no dia do seu aniversário.

Numa partilha feita nas stories do Instagram, Jéssica Antunes escreveu: «Parabéns a ti, que és das pessoas mais incríveis que a vida me deu».

«Obrigada por seres das amigas mais engraçadas, fiéis e genuínas que tenho. Love you (amo-te)», acrescentou a ex-concorrente, declarando-se à amiga.

Veja a partilha em baixo: