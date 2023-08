Jéssica Antunes vive gravidez «completamente diferente» e os motivos não são os melhores. Saiba tudo!

Com pouca roupa, Miguel Vicente mostra o que tem de melhor. Veja e surpreenda-se!

Jéssica Antunes, ex-concorrente do Big Brother, espera o segundo filho e assume estar a ter uma gravidez «completamente diferente».

A ex-concorrente criou uma caixa de perguntas no Instagram e respondeu a várias questões, entre as quais: «Tens algum novo medo com esta gravidez que não tiveste na outra?», ao que Jéssica Antunes respondeu: «Nenhum».

A ex-participante do Reality Show confessa porém: «Está só a ser uma gravidez completamente diferente. Com mais enjoos, mais cansaço e mais dores».

Recordamos que Jéssica Antunes é companheira de Rui Pedro Figueiredo com quem já tem o primeiro filho, Isaac.