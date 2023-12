Jéssica «abafa» André Lopes: «O que dizem passa-me ao lado, então o André que andou ali quase a dormir»

Maria Botelho Moniz mostra nova foto com o filho! Veja como está o pequeno Vicente

Bernardo Sousa pediu Bruna Gomes em casamento! Veja a primeira foto do anel

Look natalício! Cristina Ferreira deslumbra com o look escolhido para a gala de Natal

Jéssica Galhofas sobre Francisco Vale: «Foi mais difícil ele levar com tantas bocas (…) Custa-me muito»

Jéssica Galhofas foi a última concorrente expulsa do Big Brother. Na última gala antes da grande final, a ex-concorrente perdeu contra Márcia Soares com uma percentagem discrepante da colega.

Jéssica esteve esta manhã no «Dois às 10» para fazer o rescaldo da experiência. Ao recordar vários momentos na casa mais vigiada do país, entre os quais, alguns confrontos com os colegas, a ex-concorrente reage às opiniões de Vina Ribeiro, Hugo Andrade e André Lopes.

A ex-concorrente confessa: «Não me afeta nem um bocadinho, se calhar a Vina afetou-me mais porque era uma pessoa de quem eu gostava imenso, mas de resto... Não, o Hugo, o André, o que eles dizem passa-me ao lado, então o André que andou para ali quase a dormir».

Cláudio Ramos questiona sobre a relação com Vina e Jéssica afirma: «Não está. Ontem quando saí passei por ela e não nos falámos, nem um olhar trocámos. Eu acho que ela me aponta muito o dedo por não a ter defendido, não me ter chegado muito à frente, ela diz que fez muito por mim, mas eu nunca lhe pedi. Atenção também não digo que não fico grata pelo que ela fez (...) ela esteve lá para mim, mas de resto, ela também não foi perfeita», a ex-concorrente acrescenta ainda: «Se eu tive jogo duplo ela também o teve, e se calhar funcionou mais para mim e menos para ela»

Cláudio Ramos questiona sobre quem merece estar na final e Jéssica Galhofas responde: «O Hugo sim, o André nem tanto».

Veja aqui as opiniões dos comentadores e aproveite para ver a entrevista exclusiva de Jéssica Galhofas a Francisco Vale.