Jéssica recorda relação tóxica «Na minha última relação eu não podia dizer que não»

Foi na gala de ontem, dia 25 de dezembro, que Jéssica Galhofas foi expulsa da casa mais vigiada do país. Na última gala do Big Brother antes da grande final, Jéssica foi eliminada no duelo contra Márcia Soares.

A ex-concorrente esteve esta manhã no «Dois às 10», onde abriu o livro da sua vida. Cláudio Ramos questionou quais as razões que levaram a ex-concorrente a inscrever-se no Reality Show, ao que esta responde: «Vim de França para fugir a uma relação muito tóxica e quis começar uma vida nova, quando eu vi o Big Brother na televisão eu fiquei é agora Jéssica, começa tudo de novo».

A ex-concorrente confessa que não estava à espera de encontrar um Francisco dentro da casa: «Acontecer um romance a sério que eu ficasse apaixonada não, mas e se calhar dar assim uns beijinhos, mas amor não, eu não acreditava mais nisso».

Jéssica Galhofas encontra-se agora numa relação com o ex-concorrente Francisco Vale, que regressou à casa do Big Brother para a pedir em namoro. Cláudio Ramos questiona: «Esta forma de tu seres hoje, já eras antes daquela relação?» ao que Jéssica afirma: «Não, eu era muito apagada, não muito divertida, ele é que decidia quase tudo (...) Na minha antiga relação eu não podia dizer que não, eu era muito comandada».

Jéssica Galhofas faz ainda o rescaldo da experiência e fala sobre os confrontos que viveu com alguns colegas.

Veja aqui o resto da entrevista.