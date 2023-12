Exclusivo: Jéssica confronta Francisco Vale «Como é que achas que vamos poder viver esta relação cá fora à distância?

Lembra-se de Yeniffer Campos no Big Brother? Estas fotos explicam porque foi eleita Miss Portuguesa 2023

Jéssica Galhofas sobre Francisco Vale: «Foi mais difícil ele levar com tantas bocas (…) Custa-me muito»

Jéssica Galhofas, a última concorrente expulsa do Big Brother 2023, esteve esta manhã no «Dois às 10» para fazer o rescaldo da experiência, acompanhada de alguém muito especial.

Francisco Vale, também ex-concorrente e atual namorado de Jéssica acompanhou-a até ao programa e, no final, Jéssica Galhofas entrevistou o namorado.

Jéssica Galhofas começa por questionar: «Como é que te sentiste ontem ao ver que eu saí da casa?»

O namorado responde: «Senti-me triste ainda por cima por causa da percentagem de ter sido tão discrepante em relação à da Márcia, acho que não fez sentido para mim. (…) Mas ao mesmo tempo fiquei feliz e estava sempre à espera que tu chegasses à gala e te pudesse abraçar e tudo mais eu queria muito viver a vida cá fora contigo, como é óbvio».

Jéssica fica corada ao ouvir as palavras do namorado e aproveita para fazer a segunda pergunta: «E só mais uma pergunta que é importante como é que achas que vamos poder viver esta relação assim um bocadinho à distância? Ou como é que achas ou como é que queres construir as coisas?»

Francisco Vale assume: «Para mim foi o que falámos lá dentro eu acho que relações à distância não fazem sentido para mim, nem para ti por isso acho que temos que arranjar uma solução de estarmos juntos seja aqui no centro seja no norte alguém, se calhar vai ter cede e via ter que ir para o sítio da outra pessoa».

Veja aqui a reação de Jéssica e o vídeo da entrevista.