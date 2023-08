Jéssica Maria recorda relação com Cláudio Viana e desabafa: «Se eu pudesse voltar atrás, não a tinha tido…»

Jéssica Maria: «Ficava no quarto, sentada no chão. A vida não fazia sentido»

Esta quarta-feira, 9 de agosto, Jéssica Maria, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, foi convidada do programa de Manuel Luís Goucha. Durante a conversa emotiva, Jéssica recordou a sua participação no Reality show e revelou o que mudou na sua vida desde então.

A ex-concorrente falou sobre a relação que manteve com Claúdio Viana, desde que se conheceram na Casa mais vigiada do país e fez um desabafo: «Peço desculpa a todas as pessoas que me apoiaram e que gostaram de mim por eu ter tido uma relação, mas, se eu pudesse voltar atrás, não a tinha tido», começou por revelar.

«Foi giro, foi uma experiência gira, mas eu acho que as fãs de casal é um 31 se a gente depois não quer ficar com a pessoa. Quando o casal não continua, percebe-se de quem é que são fãs realmente. Revoltam-se, viram-se contra uma pessoa…», justificou.

«Depois, nós queremos seguir a nossa vida, descobrem quem é a pessoa que nós temos, mandam mensagens para as pessoas com ‘instas’ privados, estragam a relação, uma relação saudável que uma pessoa possa ter. É muito complicado», acrescentou ainda.

Jéssica Maria recordou a primeira semana depois de sair da Casa dos Segredos, que foi muito intensa e confessou que o facto de as pessoas se focarem apenas na relação que tinha, a incomodava. «As entrevistas não eram sobre mim. Ninguém queria saber nada de mim, era tudo só sobre a relação que eu tinha, a história da pessoa, do Cláudio, do que se contava. E eu, a meio da semana, disse que não consigo mais. Eu não tenho mais nada para dizer, não vou estar sempre a dizer a mesma coisa a toda a gente», desabafou.