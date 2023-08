Gonçalo Quinaz e Diogo Marcelino: Como está a relação de Jéssica Maria com os ex-namorados dos Reality shows? Saiba tudo aqui!

Esta quarta-feira, 9 de agosto, Jéssica Maria, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, foi convidada do programa de Manuel Luís Goucha. Durante a conversa emotiva, Jéssica recordou a sua participação no Reality show e revelou o que mudou na sua vida desde então.

A ex-concorrente falou sobre a relação que manteve com Claúdio Viana, desde que se conheceram na Casa mais vigiada do país e mostrou-se arrependida. «Peço desculpa a todas as pessoas que me apoiaram e que gostaram de mim por eu ter tido uma relação, mas, se eu pudesse voltar atrás, não a tinha tido», confessou.

Jéssica Maria recordou ainda a relação que teve com Diogo Marcelino, também ex-concorrente da Casa dos Segredos.

«A [relação] do Diogo custou-me um bocadinho, porque eu gostava do Diogo, gostava muito da família do Diogo, os avós… O avô dele fazia-me um bocadinho lembrar do meu», começou por recordar.

«Custou-me um bocadinho, mas nós fomos tão felizes que, assim que percebemos que aquela felicidade toda já não era a mesma coisa, já não valia a pena. E passou. E eu adoro o Diogo», revelou.

Depois disso, Jéssica falou sobre o relacionamento com Gonçalo Quinaz, em 2022, que se tornou público após a participação do concorrente no Big Brother – Desafio Final.

«Com o Gonçalo não falei mais. Nós não falamos mais, mas não tenho problema nenhum com o Gonçalo. Nós namorámos, eu fui feliz enquanto durou», esclareceu.