Namorado de Joana Albuquerque cancela concertos: «Esta bajulação de pessoas não é para mim»

O amor está no ar! As fotografias apaixonadas de Joana d'Albuquerque com o namorado

O músico Nuno Barreiros, X-Tense de nome artístico e namorado de Joana D'Albuquerque, viu-se obrigado a cancelar os concertos que tinha agendados, por não concordar com a forma como o mundo da música está a ser gerido.

«Desde o final de 2018 que tenho vivido em função de um sonho a que me afeiçoei em adolescente, pisado alguns dos maiores palcos do país com uma equipa invejável, cantado música que escrevi em uníssono com vários milhares e capturado momentos sem preço», começou por escrever na página de Instagram.

X-Tense continuou, dizendo estar «eternamente grato, ainda que consciente que sou mais da arte do que das pessoas» e atirou: «Este é um país pequeno, mas recheado de gente com uma ideia ampliada do cargo que ocupa, com 5 ou 6 empresários que controlam 90% das festas de norte a sul e a usar essa força para mitigar constantemente condições de trabalho de artistas e técnicos na expectativa de que será tolerado».

«Trocas de horário de última hora, falhas no rider contratualizado, retaliação no posicionamento de cartaz são modus operandi. Este ano, cheguei a ter de assumir publicamente um atraso, e consequentemente concerto mais curto, numa das maiores festas do país para proteger a falha da entidade que me contratou, condicionando a minha reputação junto de muitos mais», sublinhou.

O namorado de Joana D'Albuquerque criticou: «Este acordo silencioso que todos parecem aceitar com um sorriso sob ameaça de que possam ser retirados dos palcos, que possam parar de colher frutos do seu trabalho, esta bajulação de pessoas que para o ano enchem tudo com reggeaton se assim fizer sentido, não é para mim».

«Apesar de bem pago, o dinheiro falha em justificar que compactue com isto. Assim sendo, cancelei os meus futuros concertos e vou-me afastar dos palcos em que me têm visto», revelou o músico.

X-Tense terminou o comunicado com um agradecimento e uma promessa: «Quero agradecer aos meus meninos pelo companheirismo, à Tuff por ser a melhor agência de sempre e me ter protegido de muito disto e a vocês que nada tendo a ver com isto, são o motivo de tudo isto. A próxima vez que nos virmos será à minha maneira, ainda não se livraram de mim. Obrigado».