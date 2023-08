Joana Diniz derrete seguidores com partilha especial: «O amor que tenho por estes filhos bons»

Joana Diniz revela quais foram as cirurgias plásticas que fez

Joana Diniz, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother - Duplo Impacto», encantou os fãs e seguidores com uma partilha muito especial.

«Acordamos agora, inchados, bocas e dentes por lavar, pequeno almoço por tomar mas o que conta mesmo é o amor que tenho por estes filhos bons», escreveu na legenda da fotografia, em que posa com a filha Valentina e o enteado, Rafael, filho do atual companheiro.

Na caixa de comentários, são vários os elogios à relação de Joana Diniz com o pequeno Rafael. «Admiro-vos imenso pela família que criaram. Derreto-me com as crianças a chamar mano e mana e o Rafael a chamar-te mãe. Acho maravilhoso», escreveu uma seguidora.

