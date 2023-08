Joana Diniz declara-se: «É para isto que vivo e que sempre viverei. Amo-te com tudo»

Joana Diniz faz sucesso a pousar de biquíni! Veja as fotos

Para tudo! Joana Diniz faz subir as temperaturas com fotos em biquíni. Veja aqui!

Joana Diniz recorda susto do parto da filha: «A Valentina estava a perder oxigénio»

Joana Diniz publica fotos na praia com a filha Valentina e somam elogios: «Lindas e maravilhosas»

Joana Diniz partilhou um vídeo na sua página de Instagram onde mostra alguns detalhes da festa de aniversário da filha. A pequena Valentina celebrou o seu 4º aniversário e teve direito a uma festa temática para celebrar as suas 4 primaveras.

A ex-concorrente não deixou passar a oportunidade para declarar o seu amor à menina e acabou por deixar algumas palavras na legenda da publicação: «Hoje foi dia de festa, foi dia de amor, foi dia de partilha. Hoje foi o dia da princesa Valentina», começou por escrever.

«Via-se nos teus olhos o quão feliz estavas…é para isto que vivo e que sempre viverei. Para ti e para te ver feliz. És uma criança luz, és uma miúda fora de série, uma miúda cativante onde eu tenho o maior orgulho de toda a tua educação», pode ler-se escrito por Joana Diniz, que se mostra rendida às qualidades da filha.

«Amo-te. Amo-te com tudo. Amo-te porque saíste de mim, amo-te por tudo o que me tens tornado. Uma mulher feliz e uma mãe fora de série», finalizou, mostrando ser uma mulher realizada com a chegada da pequena Valentina.

Veja em cima o vídeo partilhado por Joana Diniz e em baixo a publicação com a declaração de amor à filha!