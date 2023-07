Para tudo! Joana Diniz faz subir as temperaturas com fotos em biquíni. Veja aqui!

Namorado de Joana Diniz, Flávio Miguel, recorreu à medicina estética para melhorar a sua imagem.

Após Joana Diniz ter também recorrido a um procedimento estético: lipoescultura, foi agora a vez do empresário.

Flávio Miguel mostrou-se em casa, já em recuperação e partilhou nos stories do Instagram: «Pessoal, já estamos aqui em recuperação. As dores não são nada do outro mundo», disse através do vídeo.