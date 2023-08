Joana Diniz declara-se a ex-concorrente do Big Brother com vídeo especial - «Amo-te». Saiba tudo

Joana Diniz e Sónia Jesus revelaram manter uma amizade muito especial, depois do vídeo partilhado por Joana Diniz na sua página de Instagram: «Somos colo, somos amor, somos lealdade, somos irmandade, somos família, somos de verdade. Amo-te!», declarou-se a ex-concorrente do Big Brother, na legenda de um vídeo no qual surge em biquíni numa praia a correr com Sónia Jesus em direção ao mar antes de ambas mergulharem.

Na caixa de comentários da publicação, a própria Sónia Jesus não se mostrou indiferente a estas palavras: «E que bom é o teu colo e que bom é o teu amor e que boa é a tua lealdade e que boa é a nossa irmandade e, acima de tudo, que bom Deus foi comigo por me presentear com uma família maravilhosa. Sorte a minha e de quem tem uma Joaninha. Amo-te, amiga do meu coração», escreveu a ex-concorrente para a amiga, retribuindo as palavras de carinho.