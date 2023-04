Joana Duarte encanta fãs com nova foto da filha: «Não cresças tão rápido»

Ex-moranguita Joana Duarte partilha fotos com a filha

Joana Duarte, a ex-moranguita que conquistou o público na 3ª temporada, com a doce Matilde, foi mãe no passado dia 20 de fevereiro e, nesta segunda-feira (3 de abril) fez as delícias dos seguidores ao partilhar uma nova fotografia da filha, Mia.

Na imagem, pode ver-se a atriz deitada ao lado da bebé, com a legenda: "Não cresças tão rápido ❤️"

Recorde a conversa de Joana Duarte com Cláudio Ramos, quando marcou presença no programa «Dois às 10», grávida de 6 meses, no vídeo em cima.

Veja ainda o que disse a atriz sobre o fim da relação, com o ex-namorado: