3 meses depois de ter sido mãe, ex-moranguita Joana Duarte mostra-se em biquíni

Joana Duarte conquistou os portugueses nos «Morangos com Açúcar 3», em 2005, quando deu vida à protagonista Matilde.

No passado sábado (27 de maio), a atriz, que foi mãe em fevereiro, encantou os seguidores do seu Instagram ao publicar fotos da sua 'escapadinha', no Algarve, em biquíni.

"Linda ❤️", "Arrasou 🔥" ou "Joaninha estás uma mãe tão linda ❤️🙌", foram apenas algumas das reações deixadas nos comentários.

Espreite a última entrevista da ex-moranguita à TVI, quando ainda estava grávida:

Recorde ainda como era Joana Duarte na série juvenil, na galeria em cima.