Sem trabalho na Televisão, Joana Figueira - a icónica Pituxa - atira: «Não tenho feitio para lamber botas»

Joana Figueira deu vida à icónica 'Pituxa', em «O Prédio do Vasco», entre 2003 e 2004, mas fez parte de muitos outros sucessos da ficção da TVI, como «Amanhecer», «Ninguém como Tu», «Fala-me de Amor», «Morangos com Açúcar» e ainda «Sedução».

Afastada da Televisão há 10 anos, a atriz foi convidada do «Goucha», no passado dia 20 de junho, e desabafou: "Não tenho muitos seguidores e não tenho feitio para lamber botas".

