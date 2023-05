Joana Machado Madeira é premiada e promete: «Continuar a ser perigosa»

Joana Machado Madeira foi distinguida com um prémio, esta segunda-feira, 29 de maio de 2023.

A atriz, que participou em «Festa é Festa» e participa em «Queridos Papás», recebeu um prémio «Rubrica do Ano», com «Sou Perigosa», na rádio ONFM.

«Ganhei o prémio “RUBRICA DO ANO” com a minha rubrica na rádio “SOU PERIGOSA”. Obrigada a todos os que votaram, obrigada a todos os meus amiguinhos que votaram. Obrigada ao @sergio.rodrigo.lopes , ao @ruiveloso_on e a toda equipa da @onfm93.8 por me darem a oportunidade e a liberdade de fazer rádio e dizer tudo o que me vem à cabeça e todas as parvoíces. Obrigada ao @sergiorossioficial que gentilmente me fez a música de genérico a JOANA É PERIGOSA. Estou muito feliz, amanhã às 8h da manhã temos encontro marcado na @onfm93.8 prometo continuar a ser perigosa ❤️»

Esta rádio é do concelho de Torres Vedras, na zona Oeste, para onde a artista e a família se mudaram no ano passado.

Recorde-se que, também, Ana Guiomar foi premiada.

