Joana Marques sobre Cristina Ferreira: "Não estamos habituados a alguém como ela, que diz 'eu faço', 'eu aconteço'"

A conversa iniciou-se de forma descontraída, centrada no companheiro da humorista, Daniel Leitão, com quem mantém uma união há já 13 anos. Quando questionada sobre o impacto que teve na vida do seu marido, Joana não hesitou em partilhar com humor: "Nada, só chatices. Às vezes ele diz-me: 'Estava tão bem sossegado, para que é que eu me meti nisso'."

No entanto, foi a menção de Cristina Ferreira que levou a entrevista a um tom mais leve e divertido. Curioso, Manuel Luís Goucha questionou Joana Marques: "Porque é que a Cristina é tão apetecível para ti?" Joana respondeu prontamente: "Acho que a Cristina é uma figura única em Portugal." Ao ouvir esta resposta, Manuel Luís exclamou: "Já não viverias sem Cristina Ferreira!" Joana retrucou: "Viveria, mas era muito mais triste. Fascina-me e acho que não estamos habituados a alguém como ela, que diz 'eu faço', 'eu aconteço', esse lado destemido. Para mim, é apetecível também do ponto de vista de quem está apenas a observar e a lançar umas bocas."

O tema da morte também foi abordado, com Goucha a questionar se Joana sentia medo. Com sinceridade, ela admitiu: "Assusta-me um bocado, porque uma pessoa tem coisas para fazer, tem coisas combinadas e de repente isso pode ser interrompido. Acho que não dou muito tempo para me assustar, evito pensar nela. Mas em última análise assusta-nos a todos."

A conversa prosseguiu com Goucha questionando até onde o humor leva Joana Marques. Com um toque de humor, Joana respondeu: "Ai que pergunta tão profunda, Manel! Traz-me a sítios completamente inesperados para o que seria a vida que eu esperava. O humor trazer-me a sítios como este ou a estar aqui a conversar contigo é muito inesperado, engraçado e divertido. Mas completamente inesperado."

Joana Marques, com o seu inigualável talento humorístico e forma descontraída de encarar a vida, destacou-se nesta entrevista como uma pessoa verdadeira e muito interessante. Além das suas piadas divertidas e das histórias engraçadas que partilhou, a forma sincera como falou sobre assuntos pessoais mostrou que é uma mulher autêntica, capaz de transformar situações difíceis em momentos de riso e aprendizagem.

Assista aqui a uma conversa «extremamente desagradável» entre Joana Marques e Manuel Luís em 2022!