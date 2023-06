Joana Schreyer e Ricardo Pereira deixaram animação do casamento a cargo de outra ex-concorrente

Joana Schreyer e Ricardo Pereira estão noivos e os preparativos para o casamento estão a decorrer a todo o vapor. Sabe-se agora que uma outra ex-concorrente da mesma edição vai tratar da animação da boda.

Quem o disse foi a própria, Ana Morina, numa entrevista que deu esta segunda-feira no programa «Goucha» da TVI.

Questionada sobre se tinha levado amigos do programa, Ana Morina consentiu e deu exemplos: «A Maria da Conceição, o Bruno, fiz questão de estar com ele em privado e explicar-lhe determinadas coisas que ele também não percebia».

«O António também já me cruzei com ele várias vezes. A Joana e o Ricardo estamos mais próximos, vou tratar da animação do casamento», revelou a ex-concorrente.

Recorde-se que Joana Schreyer foi pedida em casamento por Ricardo na casa do Big Brother.. A cerimónia está marcada para o próximo dia 5 de novembro.

Entretanto, o casal revelou, no programa TVI Extra, que convidou alguns famosos, como o casal Tatiana e Rúben Boa Nova, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Por outro lado, o casal garantiu que não vai convidar um ex-concorrente do Big Brother 2022: Nuno Homem de Sá. «Não foi muito pela Frederica que é uma pessoa muito simpática. Já o Nuno Homem de Sá não tem os mesmos ideais que temos. Não fazia sentido. Aliás, não temos qualquer tipo de ligação».