Ricardo Pereira revela detalhes do pedido de casamento

Joana Schreyer e Ricardo Pereira contam todos os pormenores do casamento

Joana Schreyer e Ricardo Pereira estiveram no Em Família. Os ex-concorrentes do Big Brother recordam o pedido de casamento.

Joana Schreyer assume que no momento do pedido fico apática pois foi simultaneamente um momento de adeus e um pedido de casamento mas que no segundo pedido, mais oficializado: «Fiquei obviamente muito feliz».

«Já tinha planeado desde o início do ano passado e estava à espera do momento certo. Quando fui expulso daquela gala pensei: não me vou embora sem a pedir» confessa Ricardo Pereira.

O casamento de Schreyer e Ricardo Pereira irá realizar-se a 5 de novembro de 2023 em Felgueiras.

Veja aqui o vídeo.