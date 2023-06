Esta famosa atriz portuguesa começou a sua carreira na música... Sabe quem é?

Lembra-se do «Super Pai»? Veja como está agora o elenco!

Joana Seixas é um dos nomes incontornáveis da nossa ficção, tendo participado em vários projetos da TVI, como «Todo o Tempo do Mundo», «Crianças SOS», «O Último Beijo», «Super Pai», «O Teu Olhar», «Morangos com Açúcar», «Ninguém como Tu», «Fascínios», «O Beijo do Escorpião», «Jardins Proibidos», «A Impostora», «Onde Está Elisa?», «Prisioneira» e, mais recentemente, «Quero é Viver».

O que talvez seja uma surpresa é que a atriz fez parte do fenómeno da música pop em Portugal dos anos 80 e 90: os Onda Choc, quando tinha apenas 11 anos.

Veja o que disse Joana Seixas, numa entrevista recente para a TVI Ficção: