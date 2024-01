Joana Sobral desaba em lágrimas após confronto. Saiba o que aconteceu!

No "Em Família" de sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua receberam os finalistas do Big Brother. Apenas Hugo Andrade não pôde estar presente. Foi durante esta conversa que, pela primeira vez, os finalistas se reencontraram e puderam falar sobre os últimos acontecimentos que tinham gerado tanta controvérsia.

Um dos principais temas da conversa foi a relação de amizade entre Joana Sobral e Márcia Soares, que ficou bastante tremida após o beijo na boca de Joana e Francisco Monteiro numa discoteca após a gala final.

Márcia Soares, aquando da conversa com Cristina Ferreira no "Dois às 10" e com Manuel Luís Goucha no "Goucha", revelou que se sentia bastante desiludida com Joana face ao sucedido e sublinhou o facto de Joana Sobral ter sido falsa consigo enquanto estavam no Big Brother.

Ainda durante a conversa, Márcia Soares afirmou, "não quero a Joana na minha vida, não me acrescenta nada". Márcia revelou que não foi o beijo dos dois que a afastou de Joana Sobral, mas todas as coisas que aconteceram dentro da casa. "Não quero conviver com a Joana, ela não é importante para mim".

Após as palavras duras de Márcia, Joana Sobral não aguentou e desabou em lágrimas dizendo, "Isto é uma cadeira quente? Posso sair?"

Pode ainda rever o que disse Márcia Soares durante a conversa com Manuel Luís quando foi questionada sobre o beijo de Joana Sobral e Francisco Monteiro.

Já em conversa com Cristina Ferreira, no "Dois às 10", Márcia Soares revelou que "teve as confirmações que precisava acerca da Joana".