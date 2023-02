Em partilha divertida, Joana Taful brinca: «Uma vez diva, diva para sempre»

Joana Taful: «Quem me dera ter visto esta Frederica no jogo»

Joana Taful, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às redes sociais esta quarta-feira para uma partilha divertida, em que se mostra com os filhos a andar pela rua.

A legenda da publicação é também divertida e tem um tom de brincadeira: «Invejosas will invejeite!! Once you are a Diva, you’ll be forever!!! (Uma vez diva, diva para sempre)», escreveu.

Recorde-se que Joana Taful participou na última edição do «Big Brother» e ficou conhecida por fazer parte do grupo das «mean girls». Cá fora, Joana é uma mãe dedicada com quatro filhos.

Veja a partilha na íntegra, aqui: