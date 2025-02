João Catarré está de volta à TVI: «É um regresso à casa que nunca deixou de o ser»

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI celebra mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã. A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Um dos momentos mais especiais da noite foi a revelação de que João Catarré está de regresso à TVI. Recorde-se que o ator se estreou como protagonista na primeira temporada da telenovela juvenil portuguesa Morangos com Açúcar (2003/2004), da TVI, no papel de "Pipo".

Agora, aos 44 anos, João Catarré está prestes a voltar ao ecrã da sua estação!