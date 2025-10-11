Irmãos sobreviveram à casa dos horrores, mas foram separados em crianças. 25 anos depois, a televisão volta a juntá-los

Na lotaria da vida, Goreti não teve sorte. Cresceu numa casa onde o amor nunca morou. Filha de pais toxicodependentes, foi vítima de maus-tratos e abusos desde muito cedo. Tinha apenas cinco anos quando começou a perceber que, em vez de proteção, o que recebia era violência e medo.

Recorda-se de enrolar o irmão mais novo, Diogo, num lençol branco para o esconder do pai e evitar que também ele fosse agredido. O mesmo lençol que era usado pelo pai para abusar sexualmente de Goreti.

Os pais obrigavam-na a pedir esmola na rua para sustentar o vício. Mandavam-na descalça e, em momentos de crueldade extrema, chegaram a fazer-lhe cortes nos pés para que as pessoas tivessem mais pena e dessem mais dinheiro.

No meio de tanto sofrimento, houve uma luz: a tia Maria Goretti, que se tornou madrinha e tutora legal da menina. “Fazia como se fossem meus filhos”, contou emocionada no programa. Foi ela quem a resgatou de um ambiente de violência e a ajudou a crescer com amor e segurança.

Hoje, aos 36 anos, Goreti é uma mulher forte e determinada. Mas há uma ferida que nunca sarou: o afastamento do irmão Fábio, de quem se separou aos 11 anos. Ele foi adotado e, na altura, a mãe adotiva prometeu: “Se ele quiser, eu trago-o até vocês.” Já passaram 25 anos e Goreti nunca mais teve notícias.

No Momento Certo, esse sonho começou finalmente a ganhar forma. A produção do programa encontrou o irmão que procurava há mais de duas décadas. Fábio, emocionado, escreveu-lhe uma carta onde garante que também tem vontade de a conhecer.