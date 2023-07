Casamento Marcado - Joel arrasa com alguns colegas: «Falam muito bem à frente e pelas costas são o Diabo em pessoa»

O outro lado do casamento de Fernando e Márcia: Veja o que não viu na televisão!

Joel e Patrícia não casaram, mas vestiram-se a rigor. Veja os looks dos noivos!

Os bastidores do casamento de Joel e Patrícia: Veja as fotos!

Inspire-se nos looks de Fernando e Márcia, os mais recentes noivos do Casamento Marcado!

Maria Cerqueira Gomes questiona de imediato Joel sobre qual a razão por ter escolhido tomar a decisão no altar, ao que o protagonista responde: «Fui o mais verdadeiro possível, eu não conseguia anteceder o verdadeiro e o honesto. Eu não podia ir para o altar com uma pessoa que nem gostava de mim, nem estava apaixonada por mim então não vala a pena fazer teatro como certas pessoas fizeram», ao ouvir isto Patrícia justifica: «Quando ele diz fazer teatro, nitidamente ele estava-se a referir à Márcia e à história dela com o Fernando».

Após a conversa atribulada entre Joel e Patrícia (veja aqui), a apresentadora questiona Joel se alguém o surpreendeu, sendo que este responde: «Surpreenderam-me algumas pessoas que pensei que estavam do meu lado». Joel afirma estar a falar de Márcia justificando que pensou estar do lado dele até ver os depoimentos do casamento onde alega ter falado mal dele.

Márcia não se deixa ficar: «Já agora também queria dizer que tudo o que eu disse nos depoimentos disse na cara do Joel», Joel confirma.

Patrícia remata: «Toda a gente que e fosse defender era como se fosse uma ameaça para o Joel» e este, em tom irónico responde: «Claramente».

Veja aqui o vídeo.