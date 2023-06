Joel abre o coração em relação ao passado: «Tive uma relação muito tóxica… não consigo confiar». Saiba tudo

Joel emociona-se com visita especial! Veja o momento

Em Casamento Marcado, o grande dia aproxima-se para Joel! As dúvidas e indecisões instalam-se e o protagonista reúne-se com os coaches especialistas em emoções, Mia e Pedro, para falar sobre esta etapa da sua vida.

Joel é confrontado com algumas questões para as quais tenta encontrar respostas e recorda uma relação complicada que teve no passado.

«Eu no passado tive uma relação muito tóxica, então neste momento não tenho muito interesse em ir ter com uma rapariga e falar», explicou.

«Pelo meu passado, fiquei um bocado retraído em confiar na outra pessoa», admitiu o protagonista.

Durante a conversa, os coaches tentam analisar as expectativas que o protagonista tem para o futuro

«Quero ser um marido excelente, quando eu preciso ela está lá e quando ela precisa eu estou lá, para o bem e para o mal. Vou ser um pai muito presente, tem de ser o meu braço direito», começou por dizer Joel, com um visível brilho no olhar.

«Lembra-te que as mulheres hoje em dia não precisam so daquele homem forte, que não se vulnerabiliza e que não fala sobre as coisas que são difíceis…», alertou Mia.

«Tenho um bocado de receio porque nunca ninguém me viu a chorar, nunca ninguém me viu triste… Não gosto de mostrar que sou assim», confessou Joel.

«O meu problema é ter um coração muito bom, eu nunca mostrei este lado meu…»