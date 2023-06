Casamento de Joel e Patrícia marcado por um «não» e muita mágoa. Saiba o que aconteceu!

Veja aqui imagens exclusivas do que vai acontecer no casamento de Joel.

Casamento Marcado- Joel diz que não a Patrícia no altar. Veja todas as reações!

Aconteceu este domingo o casamento de Joel e Patrícia, ou pelo menos é para este dia que está marcado. Mas as dúvidas do noivo eram tantas, que já faziam prever este desfecho: Joel disse «não» e Patrícia ficou pendurada no altar.

Na verdade, quem acabou por ficar sozinho foi mesmo Joel, porque assim que ouviu as palavras do noivo, Patrícia abandonou a cerimónia, sem querer ouvir mais nada.

Mas vamos ao início. Joel apareceu no altar e esperou por Patrícia, que chegou entretanto. Depois leram os votos e foi aí que o noivo comunicou a sua decisão.

«Patrícia, estar aqui hoje neste altar só faz sentido contigo. Tu sabes o quão importante é o casamento para mim e sabes que entrei nesta aventura para me apaixonar e encontrar a pessoa com quem quero viver o resto da minha vida», começou por referir.

De seguida, Joel começou a dar a entender qual seria a sua decisão: «Sinto que ainda temos muito para descobrir um do outro e precisamos de nos conhecer melhor. Gosto muito de ti, mas ainda não consigo dizer que estou apaixonado».

«Espero que compreendas a minha parte, porque o que estou a dizer é mútuo. Agradeço a todos por terem vindo, mas a melhor opção para ninguém sair magoado é dizermos que não», rematou Joel, deixando todos espantados, ainda que no fundo, soubessem que isto podia acontecer.

Patrícia não escondeu a desilusão: «Eu estava preparada para isto, porque havia essa hipótese, mas fui para o altar com a esperança que ele dissesse que sim», disse em off.

Depois teceu algumas palavras a Joel: «Eu entrei nesta experiência com o coração aberto, disposta a tentar e eu sei o que mereço e não é uma pessoa que não sabe aquilo que quer», afirmou, abandonando de imediato o altar.

As amigas mostraram-se chocadas com a decisão de Joel e apressaram-se a consolar Patrícia: «Quem vai perder é ele, não és tu. Ele é que perde uma mulher resolvida, porque é um homem indeciso e não sabe o que quer para a vida», disse a ex-participante, Márcia.

«Fui fiel a mim mesma. Enfrentei-o, ele disse que não, ele é que perde», sublinhou Patrícia. «Ele desde início não foi coerente com as palavras e com as atitudes dele. Acho incoerente o facto de ele dizer que não quer conhecer mais ninguém, mas depois fazer-me vir aqui ao altar», acrescentou.

Já Joel, mostrou-se relaxado. «Estou muito aliviado, eu numa mulher preciso de carinho, um braço direito, uma melhor amiga. E preciso de atenção. A Patrícia não me deu nenhuma coisa dessas», afirmou.