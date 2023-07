Casamento Marcado - Escândalo: Joel arrasa noiva: «Não quero ver a Patrícia à minha frente» Saiba tudo!

Amores e desamores… A Reunião Final de Casamento Marcado teve de tudo! Veja as imagens inéditas

Após o não no altar, Joel volta a encontrar-se com Patrícia na reunião final do programa.

«Estou nervosa espero bem que ele me dê as respostas que eu procuro e que finalmente consigamos ter uma conversa civilizada que é isso que falta», confessa Patrícia.

Joel afirma: «Tenho novidades para a Maria é que eu e a Patrícia não falamos desde que saímos do casamento. Não quero ver a Patrícia à minha frente».

Joel explica que deu um não no altar «Fui o mais verdadeiro possível porque eu não conseguia anteceder o verdadeiro e o honesto» acrescentando «Eu não podia ir para o altar com uma pessoa que nem gostava de mim nem estava a apaixonada por mim».

