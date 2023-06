Exclusivo app: O que disse Joel a Patrícia a sós, após o «não»?

Aconteceu este domingo o casamento de Joel e Patrícia, ou pelo menos é para este dia que está marcado. Mas as dúvidas do noivo eram tantas, que já faziam prever este desfecho: Joel disse «não» e Patrícia ficou desolada.

Depois de ser consolada pelas amigas, a noiva recebeu a visita de Joel, que quis esclarecer as coisas e Patrícia desabafou: «Podias ter-me poupado disto, percebes? Termos conversado antes disto e eu já nem vinha».

«Mas se eu dissesse sim no altar», disse Joel sendo logo interrompido por Patrícia: «Se não fosse verdadeiro eu já não queria» e Joel questionou de seguida: «Não é melhor para os dois?».

Patrícia esclareceu: «Eu não estou chateada pelo facto de teres dito não. Eu estou assim pelo facto de isto ter-se arrastado até aqui de uma forma que não foi coerente».

«Só quero saber, vens para a festa ou não vens? Eu organizei para os dois, não foi só para mim», questionou. «E achas que faz sentido Joel? O que é que tu queres fazer depois daqui?, retorquiu Patrícia. Joel respondeu: «Eu quero conhecer-te lá fora».

No fim, Patrícia cedeu: «Sim, vamos à festa, porque as minhas amigas fizeram 5 horas de viagem». E a festa seguiu mesmo com todos os convidados e os noivos, ainda que sem terem casado.

