O grande dia de Joel e Patrícia chegou. Será que o casamento vai mesmo acontecer?

Veja aqui imagens exclusivas do que vai acontecer no casamento de Joel.

Acontece este domingo o casamento de Joel e Patrícia, ou pelo menos é para este dia que está marcado. Mas as dúvidas do noivo são tantas, que nos levam a questionar se o matrimónio vai mesmo acontecer, ou se Patrícia ficará pendurada no altar.

No arranque do dia, a horas do casamento, Joel conversou com Lúcia e admitiu estar «nervoso» para um grande dia, sentindo também a falta do amigo, Fernando.

«Será que ela vai aparecer, ou não? Eu acho que vai. Disse que lhe dava a resposta no altar, por isso ela tem que aparecer», afirmou Joel a Lúcia. Independentemente disso, o participante garantiu que a sua decisão não iria mudar.

Lúcia confessou: «Eu acho que o Joel vai dizer que não. Porque eu acho que ele vai seguir o coração dele e não tem o sentimento suficiente para dar este passo».

Na mesma conversa, Lúcia questionou Joel se haveria na mesma festa, ainda que o casamento não acontece e este garantiu que sim. «Eu quero é comer e beber», brincou Joel.

Mais tarde Joel desabafou: «Estou nostálgico, pensativo, nervoso e as borboletas já começaram. Eu sempre disse que a parte mais fácil era organizar o casamento, a mais difícil era apaixonar-me e arranjar uma melhor amiga a meu lado».

«O que me faz estar indeciso é que ela não se abre, não divulga nada sobre ela. E eu para ter a certeza que é ela, ela tem de se abrir mais comigo. Eu não vou casar sem ter 100% de certeza. Qualquer coisa que acontecer aqui hoje, saio orgulhoso de mim próprio», disse emocionado.

Resta-nos esperar para conhecer este desfecho. Já falta pouco!