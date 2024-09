TVI anuncia grande regresso à informação: «Um dos nomes mais importantes da televisão portuguesa

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Nuno Santos, diretor da informação da TVI, falou das grandes novidades da informação da TVI e revelou o segredo mais bem guardado. Às portas das eleições norte-americanas, Nuno Santos convidou e admite que de forma surpreendente, Mário Crespo aceitou regressar à informação para comentar a eleição entre Kamala Harris e Donald Trump.

7 anos depois, Mário Crespo regressa ao ecrã e agradeceu a «coragem». O jornalista admite que está ansioso por começar o desafio e a partir de 'agora' estará no Jornal Nacional da TVI.

Se na informação existiu esta novidade, no entretenimento foi anunciado o fim do Somos Portugal e o novo programa de domingo à tarde, com Manuel Luís Goucha.