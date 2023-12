José Carlos Pereira: "O meu filho ainda não sabe que o avô Zé morreu"

No dia de aniversário, José Carlos Pereira recebeu a notícia da morte do pai: «Notei logo na voz da minha mãe»

O ator José Carlos Pereira esteve presente no "Dois às 10" e desabafou sobre a perda do seu pai. Foi no dia do aniversário que soube da morte do pai, "notei logo na voz da minha mãe".

José Carlos Pereira recordou os melhores momentos que teve com o pai, mas também pelas dificuldades que este passou, pois lutou contra vários cancros. Uma perda muito difícil de aceitar.

O ator de "Festa é Festa" mencionou também que ainda não contou ao seu filho mais velho que o avô Zé faleceu, nem sabe como o vai fazer. Recordou ainda os momentos incríveis que entre neto e avô e que vão ficar para sempre marcados na sua memória.

Ainda em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, José Carlos Pereira disse que "hoje é o meu último dia de gravações no Festa é Festa", tomando assim a decisão de abandonar a representação. Recorde-se que o ator tirou o curso de medicina. O seu plano agora é investir na carreira de medicina estética e garante que 2024 vai ser um ano de grandes projetos focados nesta nova carreira que decidiu seguir.

