Do corte de cabelo aos sapatos retro, esta é a nova imagem de José Condessa

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, José Condessa marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

José Condessa irá integrar o elenco da nova novela "Amor à Prova", cujas gravações irão começar na próxima semana.

O ator que dita tendências

Não é a primeira vez que José Condessa desafia expectativas com o seu visual. Em 2021, pintou o cabelo de branco para interpretar Hamlet, durante as gravações da novela Bem Me Quer. Em 2025, regressou com um bigode de estilo retro, inspirando conversa nas redes sociais e confirmando estar confortável na pele de quem dita tendências.

O ator vive uma fase muito feliz, quer profissional quer pessoalmente. Veja, na galeria em cima, alguns dos melhores registos de José Condessa com Luisinha Oliveira.

A nova personagem de José Condessa

O ator, que já participou em novelas como "Bem me Quer" e "Cacau", aqui dará vida à personagem "Cris".

Cris, mecânico do Montijo, é conhecido pelo sorriso contagiante, boa disposição e talento ao volante. Trabalha com o pai e o melhor amigo na Auto Mota, mas o seu verdadeiro sonho é correr no Rally Dakar. Vive com os pais para ajudar o irmão a estudar e namora há três anos com Sara, filha do patrão. Enquanto ela quer casar, Cris prefere viver ao ritmo do momento. Tudo muda quando descobre que é o pai biológico de Nico, um menino gravemente doente que precisa de um transplante de medula. Este choque vai transformar a vida do simpático mecânico num turbilhão mais intenso que qualquer corrida. Entre a aproximação inesperada a Alice, mãe adotiva de Nico, e o confronto com Tomás, o marido dela, como é que Cris vai lidar com um novo sentimento, o de ser pai, e uma paixão proibida? Seja como for, de certeza que o fará com um sorriso e com o pedal a fundo.

Saiba a história de "Amor à Prova", uma das novas apostas da ficção da TVI

Quando Alice e Tomás recebem o diagnóstico de que Nico, o seu único filho, tem leucemia e necessita de um transplante de medula, veem-se assombrados por um segredo do passado: ele não sabe que é adotado. A busca por um dador torna-se a missão central e urgente de toda a família.

Os resultados negativos nos testes de compatibilidade da família, o agravamento do estado de saúde de Nico e a demora por uma resposta do banco de dadores de medula não oferecem outra hipótese: para salvar a vida de Nico é preciso encontrar os seus progenitores. Apesar de não serem um fator determinante, a verdade é que os laços de sangue aumentam as possibilidades de um dador compatível.

Tomás sabe que um pedido à justiça, para levantamento do sigilo das identidades dos pais biológicos, pode demorar meses e recorre ao pai, Afonso, juiz reformado, que facilitou o processo de adoção. Entre recursos legais e outros atalhos menos formais, surge a informação de que o pai de Nico trabalhava como mecânico na Auto Mota, uma conhecida oficina de automóveis no Montijo, cujo dono é Nelson. Lá, Alice descobre que há dois mecânicos que preenchem os requisitos para ser o pai biológico de Nico: ter idade entre os 25-35 anos e trabalhar na oficina há mais de 8, o que coincidiria com a idade do miúdo. Um dos candidatos é o encantador e carismático Cris, que mantém um namoro com Sara, a filha do chefe. O segundo candidato é o estiloso e simpático Bruno, melhor amigo de Cris.

A notícia de que pode ser pai de um miúdo doente, cai como uma bomba na vida de Cris e da sua família. A mãe, São, parece empolgada com a possibilidade de ter um neto, enquanto o pai, Domingos, a desencoraja e acredita que independentemente do resultado dos testes de ADN, “pai é quem cria”. Quem apoia Cris incondicionalmente é o seu irmão mais novo, André.

Depois de uma espera angustiante, os testes comprovam que Cris é pai de Nico e dador de medula compatível. A notícia é recebida com emoção por Alice, pela possibilidade de cura do filho, mas também com receio por Tomás, pelas possíveis consequências da descoberta do verdadeiro pai de Nico. Também Cris enfrenta um misto de sentimentos, entre o choque de saber que é pai e a alegria de poder salvar a vida do filho inesperado.

A conexão entre pai e filho é imediata, unidos também por uma paixão comum, o mundo automobilístico. Isso desperta ainda mais a insegurança de Tomás e os ciúmes de Sara, a namorada de Cris. Mas o destino reserva outra surpresa: Alice e Cris desenvolvem uma grande afinidade, apaixonam-se e, depois de muito resistirem, envolvem-se. O drama adensa-se quando Amália, irmã mais velha de Alice que sempre invejou a sua felicidade, investe em roubar-lhe a vida e conquistar Tomás, apoiando-o na luta pela guarda de Nico.

Conseguirão Alice e Cris viver um intenso amor? O que farão Tomás e Sara ao saberem que os dois estão juntos? Quem será a mãe biológica de Nico e qual o seu paradeiro? Quem, afinal, garantirá a guarda da criança? E quem tem direito, legal e moral, sobre ela? Os pais biológicos ou os adotivos? No meio de tantas dúvidas existe uma certeza: a moldura de “família perfeita”, pintada por Tomás e Alice, ganhará novas tintas e contornos inesperados.

Esta nova novela conta com um história que vai tocar no coração dos portugueses.

Fique atento ao site da TVI para mais pormenores e a revelação da data de estreia.