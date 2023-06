Para ser ator, José Condessa travou uma «luta silenciosa» com a mãe

José Condessa: «Podes ser o melhor no que fazes e nunca perder a humildade»

Em conversa com Manuel Luís Goucha, no «Conta-me», José Condessa revela a 'batalha' que teve com a mãe para poder seguir i seu sonho e ir para a escola de teatro.

«Travei uma luta silenciosa com a minha mãe», revelou .

O ator contou que entregou os papéis de inscrição para a escola de teatro e o pai assinou e deixou os papeis para a mãe assinar em cima da mena da cozinha, mas que ela não assinava. «Quando chegava, a minha mãe tirava. Já pensava: a minha mãe não vai assinar e eu não vou para a escola de teatro».

Mais tarde, a minha mãe chegou a casa e disse-lhe que o foi inscrever à escola de teatro, deixando-o surpreendido e feliz.

Embora a sua ambição fosse seguir a representação, José Condessa confessou: «Eu percebia o medo dela (da mãe), que também era o meu.»

«Tive muitas dúvidas, mas, agora, olhando para trás sei que foi o caminho certo», concluiu.

