José Condessa e Bárbara Branco tiveram de fazer uma cena de violação em "Crime do Padre Amaro": «Os demónios que aquilo traz»

Em conversa com Manuel Luís Goucha, no «Conta-me», José Condessa confessa que houve alturas em que chegaram a relativizar o trabalho do ator e da atriz Bárbara Branco por serem um casal. De relembrar que os atores estão num relacionamento há 5 anos. José condessa confessa que isso aconteceu com o filme "Crime do Padre Amaro".

O ator explica: «Foi um projeto em que: são um casal é fácil. E isso é horrível porque nós sabemos o que é que nos doeu, aliás, é mais difícil ainda por sermos namorados. Tens de construir uma relação do zero. Aquele olhar tem de ser o primeiro olhar e não o olhar de alguém que namora há cinco anos.» Acrescenta ainda: «Aqueles não somos nós pessoas acham que estão a ver a nossa intimidade, mas não estão».

O ator conta, ainda, qual foi a cena mais difícil que teve de fazer com a namorada, Bárbara Branco: «A cena mais difícil de fazer com a Bárbara, de sempre, foi no "Crime do Padre Amaro", que é a cena da violação. Os demónios que aquilo traz. Nós tivemos de saber com muita força, falamos antes sobre isso, o que é que íamos fazer depois e cumpri-lo.» Refere ainda que tiveram de pensar: « Aqueles sentimentos não podem entrar na nossa relação e isso não é fácil, nós não estamos a brincar ao faz de conta, por isso é que aquilo é tão duro».

