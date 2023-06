Em lágrimas, José Condessa fala pela primeira vez sobre a saída de novela brasileira: «Foi horrível»

José Condessa e o amor pela representação: «Só me lembro de não querer ser outra coisa»

No «Conta-me», Manuel Luís Goucha questionou José Condessa sobre a experiência da novela brasileira não ter acabado bem.

«O que mais me magoou mais foi sentir-me tão pequenino, que não tinha voz. Era uma situação que não valia a pena explicar, mas foi horrível. Demorei muitos anos a curar e não quer dizer que esteja curado completamente desta dor», começou por desabafar.

O ator teve de deixar as gravações da novela brasileira, pois apareceu a pandemia: «A novela ia até junho e parámos em março, quando aparece a pandemia e eu tinha trabalho, aqui, em agosto.»

«Sentia-me injustiçado. Foi um salto muito importante profissional e que magoou pessoalmente. Foi uma queda muito grande, tive mesmo muito em baixo. Eu não confiava em mim, não confiava no ator que eu era. Só de pensar que num sítio onde fui muito feliz e onde as pessoas gostavam de mim, todos acreditaram que não quis voltar... A mim, rasga-me o coração porque não é verdade e ninguém me deixava falar», acrescentou.

Assim, José Condessa acabou por ficar em Portugal e participar da peça de teatro «Hamlet». «Foi o projeto da minha vida», confessou.

