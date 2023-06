José Condessa reage à entrevista no "Conta-me": «Uma conversa bonita, dura e sincera»

José Condessa: «Foi um dos projetos que me mudou como pessoa»

José Condessa esteve no «Conta-me» à conversa com Manuel Luís Goucha e falou sobre a vida profissional e pessoal.

A ida atribulada para a escola de teatro, a experiência no Brasil, a relação com os pais e com a namorada (Bárbara Branco), e a série «Rabo de Peixe» foram alguns dos temas abordados.

O ator recorreu ao Instagram para mostrar a sua reação a esta conversa: «Passados 4 anos voltei a ter uma destas conversas com o @mlgoucha . Foi uma conversa bonita, dura e sincera. Muita coisa mudou. Outras permanecem iguais e sinto que nunca mudarão. Nesta conversa pude falar de medos, sonhos, conquistas e de amor.

Uma conversa em casa, no palco do TEC, que só aconteceu assim por ser com um ser humano e profissional que tanto admiro e gosto como o Manuel Luís. Poder conversar contigo é sempre especial, aqui ou na vida.

Um enorme obrigado a todos os que me têm deixado mensagens de carinho e admiração. E também a quem tem partilhado as suas histórias e medos. É bom falar, partilhar, ouvir e desabafar. Principalmente quando estamos numa fase em que não estamos bem e não estamos a conseguir sair 🤍

Quem não viu pode procurar o Conta-me do último sábado na @tvioficial»

