José Condessa em lágrimas no Goucha: "Contigo aprendi a amar"

José Condessa esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, num momento em que o ator pôde abrir o seu coração e ser surpreendido por diversas pessoas da sua família. E foi de dentro da família que chegou a surpresa que mais fez o ator comover-se: os sobrinhos do ator decidiram deixar-lhe uma mensagem de amor, de carinho e muito respeito pelo tio.

Uma das sobrinhas de José Condessa referiu no vídeo que foi ao lado do tio que "adquiriu a habilidade de brincar, de sorrir, mas acima de tudo, a capacidade de amar". Também destacou que o ator desempenhou um papel fundamental ao ensinar-lhe o significado da felicidade e do amor.

José Condessa falou muito sobre a família e sobre a relação próxima que tem com os pais, Delfina e Jorge. O ator confessou que os pais "estão sempre presentes" e que foi com o pai que começou a fazer teatro amador. Todos os seus passos têm sido acompanhados pelas duas pessoas mais importantes na sua vida.

De regresso ao teatro com a peça "Andorinha" e confessou que após a estreia "desabou muito" dada a falta que Carlos Avillez lhe faz. Durante a conversa sobre a peça, Manuel Luís Goucha confessou ao ator que chorou ao vê-lo em palco.

Atualmente, é o protagonista da novela "Cacau", estreada recentemente na TVI, mas não só. Falou também sobre a segunda temporada de "Rabo de Peixe" e confessou "ser um sonho tornado realidade".

