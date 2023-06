Manuel Luís Goucha faz revelações sobre José Condessa: «É uma das conversas que me marca enquanto apresentador»

José Condessa junta-se a Pedro Almodóvar no Festival de Cannes com "Estranha Forma de Vida"

José Condessa abre o seu coração: «Foi isto que eu fiz com a vida?»

José Condessa vai estar, este sábado (17 de junho de 2023), à conversa com Manuel Luís Goucha, no «Conta-me».

O apresentador partilhou, na sua conta de Instagram, um vídeo a promover o programa e explicar quem é e como é o convidado.

«José Condessa é um belíssimo ator na nova geração de atores, é um jovem de 25 anos apenas que tem um pensamento muito bem estruturado. É um jovem grato à vida, aos seus mestres, aos seus pais e esta é uma conversa que mostra tudo isto», começou por dizer.

No fim do vídeo, Manuel Luís Goucha acaba por revelar: «É uma das conversas que me marca enquanto apresentador».

Recorde-se que a série «Rabo de Peixe», onde José Condessa é um dos protagonistas, vai ter uma segunda temporada. Tal como foi hoje, 15 de junho, anunciado.