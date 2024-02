José Condessa está pronto para celebrar o aniversário da TVI! Uma festa que promete ser «Um grande 31»!

Este domingo, dia 18 de fevereiro, a TVI celebra 31 anos! A gala do 31º aniversário da TVI vai decorrer no Casino do Estoril. E, promete ser uma noite com muita animação, glamour e muitos sorrisos!

Os atores já se estão a preparar para a grande noite! José Condessa, o ator que dá vida a Tiago em «Cacau», partilhou com os seguidores de Instagram um vídeo da vista do quarto do hotel onde se vai vestir e arranjar. A acompanhar o registo escreveu: "Mais logo festejamos os 31 da TVI". Ora veja:

A passadeira vermelha vai ser transmitida em direto, a partir das 19h00. Os apresentadores Zé Lopes, Iva Domingues e João Montez vão estar a acompanhar a chegada das celebridades portuguesas à Passadeira Vermelha. Depois, segue-se a gala, com vários momentos musicais. Uma noite que não pode, mesmo, perder!